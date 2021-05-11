В Татарстане проведут проверку всех владельцев оружия после ЧП в Казани

Казань, 11 мая. Власти Татарстана организуют проверку всех граждан, владеющих оружием, в связи с произошедшей в казанской школе трагедией.

В республике по поручению правительства проведут комплексную проверку всех владельцев оружия, находящихся на территории Татарстана. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Утром 11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибло семеро детей. Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка, которым оказался 19-летний студент.

Президент России Владимир Путин направил глубокие соболезнования семьям погибших при стрельбе в школе. Наряду с этим российский лидер поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в стране.