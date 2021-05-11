В ПФЛ отреагировали на сообщения о слиянии с ФНЛ

Москва, 11 мая. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) продолжает работать в штатном режиме. Решение о грядущем сезоне будет принято в установленном порядке, заявили ее представители.

В ПФЛ отреагировали на появившиеся в Сети сообщения о скором расформировании и слиянии с Футбольной национальной лигой.

«Лига работает в штатном режиме. Решение применительно к спортивному сезону 2021/22 будет приниматься в установленном порядке», — сообщили РИА Новости в ПФЛ.

В прессу просочилась информация, что Профессиональная футбольная лига прекратит свое существование. По некоторым данным, клубы — участники ПФЛ войдут в ФНЛ и создадут там второй дивизион лиги, передает RT.

Ранее четверых футболистов, выступающих в ПФЛ, заподозрили в игре на ставках. Это дело планируют решить в мае или июне.