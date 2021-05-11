Стихийный мемориал создали на месте гибели детей в казанской школе

Казань, 11 мая. Местные жители создали стихийный мемориал в память о погибших при нападении на гимназию №175 детях и сотрудниках учреждения, передает источник Федерального агентства новостей.

Семь детей погибли в результате стрельбы, еще 16 получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Ил-76 МЧС России готовится к вылету в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.

По предварительным данным, злоумышленник, 19-летний Ильназ Г., совершил преступление из мести. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в Казани. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о нападении в Татарстане.