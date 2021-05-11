Казанский стрелок не состоял на учете ПДН

Казань, 11 мая. Казанский стрелок Ильназ Г., которого подозревают в нападении на школу №175, не состоял на учете комиссии по делам несовершеннолетних.

Как сообщает источник ФАН, юноша ранее получил соответствующую справку. Ответственных за воспитательную работу сотрудников колледжа, где учился молодой человек, проверит министерство образования. Кроме того, проверку пройдут психологи учреждения, откуда отчислили молодого человека.

Ранее в Сети появился ролик с допросом подозреваемого. На кадрах видно, что юноша измазан в крови, он пристегнут наручниками к камере и выкрикивает нецензурные выражения. Жертвами стрельбы в школе стали не менее семи детей и одна преподавательница, еще 16 человек пострадали.