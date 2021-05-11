Губернатор Красноярского края планирует создать новое пространство для офисов крупных компаний

Красноярск, 11 мая. Крупную площадку под офисы компаний могут построить в Красноярском крае.

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил Путину о новых инфраструктурных планах, касающихся развития региона.

Усс передал Путину в совместной беседе, что намеревается возвести Красноярск-Сити. Он будет представлять собой обширное пространство под офисы крупных компаний.

Среди потенциальных «обитателей» города будут «Русгидро», «Полюс» и Сибирская угольная энергетическая компания.

Ранее Усс обращался к правительству за выделением дополнительных средств, которые будут направлены на расширение экологических проектов, а также для постройки красноярского метро.