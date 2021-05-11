Казанский стрелок сам сдался полиции

Казань, 11 мая. Устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Г. после стрельбы вышел к правоохранителям с поднятыми руками. Эту информацию подтверждает видео, опубликованное в Сети.

На кадрах видно, что молодой человек выходит из школы, при этом его руки подняты вверх. По некоторым данным, это произошло в 09:34 по местному времени. В здании стрелок находился около восьми минут. За это время ему удалось убить десять человек, ранить около 20, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, стрелок в настоящее время находится в полицейском участке «Гвардейский». Правоохранители объявили план «Крепость» — режим особого положения для сотрудников, направленный на то, чтобы пресечь захват собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск.

Ранее было опубликовано видео допроса Ильназа Г. На допросе молодой человек признался, что летом в нем стал «пробуждаться монстр», поэтому он стал «всех ненавидеть», сообщал ФАН.