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Бузова поехала на шашлыки после выписки из больницы

Шоу-бизнес
Бузова поехала на шашлыки после выписки из больницы
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 11 мая. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова еще не оправилась от болезни, но уже поехала на шашлыки. Тем самым звезда увеличила волну хейта в свой адрес.

Бывшая ведущая «Дома-2» не рассказала фанатам, что привело ее на больничную койку. Из-за этого некоторые предположили, что артистка предприняла очередной пиар-ход. Хейтеры обвинили звезду в том, что она симулировала болезнь.

Новый виток негатива вызвало решение Бузовой сразу после выписки отдохнуть на природе. Знаменитость разместила на своей странице в Instagram кадры с мангалом.

«У меня тоже будут шашлыки на майских. Хочу, могу, делаю!» — подписала 35-летняя певица видео.

Недовольство интернет-пользователей тут же усилилось. На защиту знаменитости встали ее верные фанаты. Они предположили, что Бузова отправилась на природу по рекомендации врачей, передает Пятый канал.

Знаменитость в начале мая резко пропала из вида фанатов, перестала публиковать фото и видео в Instagram. Впоследствии Бузова рассказала, что пережила хирургическое вмешательство, но подробности раскрывать не стала. Поп-исполнительница лишь поделилась с фолловерами кадрами из больницы.

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