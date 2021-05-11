Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 14:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:20
Армия
Шойгу поблагодарил организаторов и участников парадов Победы
14:18
Общество
Немецкий эксперт Рар объяснил отход России от сотрудничества с ЕС
14:18
Шоу-бизнес
Катя Гордон не смогла промолчать после слов Киркорова о Бузовой
14:18
Общество
Детский омбудсмен заявила о разночтениях в данных о детях у разных структур в России
14:16
Наука
Анализ ДНК помог ученым установить личность моряка из экспедиции Франклина
14:16
Политика
Президент Южного Судана утвердил новый состав нижней палаты обновленного парламента
14:16
Происшествия
Выяснилось, что большинство школ Казани не имеют охраны
14:14
Армия
Шойгу: ВС РФ выполнили план по вакцинации от коронавируса
14:14
Происшествия
Повторяя «Колумбайн»: громкие случаи стрельбы в российских школах
14:13
Общество
Уполномоченный по правам ребенка посетит школу в Казани, где произошла стрельба
14:13
Происшествия
Эфир: Экстренный выпуск — стрельба в школе в Казани
14:11
Происшествия
Строительная компания из Владимирской области мошенническим путем попала в реестр подрядчиков
14:09
Общество
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом против детей
14:08
Видео
Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани. События дня
14:06
Политика
Санду проведет встречу с президентом Литвы в Молдавии
14:06
Происшествия
Глава СК РФ направил в Казань криминалистов
14:05
Происшествия
Казанский стрелок купил оружие в Йошкар-Оле
14:03
Политика
Румен Радев распустил парламент Болгарии
14:03
Происшествия
Камеры наблюдения зафиксировали 19-летнего стрелка перед входом в школу
14:02
Весь мир
ХАМАС ведет прицельные ракетные обстрелы израильских городов
Все новости

Вручение премии «Альтер Эго» среди каскадеров пройдет в Москве 12 мая

Общество
Вручение премии «Альтер Эго» среди каскадеров пройдет в Москве 12 мая
Pr Scr youtube.com  /  François Gissy

Москва, 11 мая. Центральный Дом кинематографистов проведет вручение 3-й Профессиональной премии «Альтер Эго». Каскадеров наградят за лучшие трюки.

Церемония награждения должна была стать четвертой, но пандемия коронавируса не дала провести прошлое мероприятие. Отмечается, что в этом году церемония должна быть еще интереснее, так как каскадеры и постановщики трюков представили лучшие работы за последние два года.

Посещение премии «Альтер Эго» дает уникальную возможность наблюдать за лучшими трюками в российских игровых фильмах за два минувших года, сообщают «Ветеранские вести». Участники будут бороться за призы в 11 номинациях. Среди которых: лучшие трюки на высоте, трюки с использованием транспорта, огня и пиротехники. Также наградят за лучшую постановку драки и отметят лучший трюковой фильм.

Экспертный состав «Альтер Эго» — 2021 включает в себя более чем 30 заслуженных деятелей искусства. Среди них знаменитые каскадеры, народные артисты, режиссеры и спортсмены.

премия альтер эго каскадер
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 258121 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 190478 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 119325 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 78916 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 54337 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Все новости / Общество / Вручение премии «Альтер Эго» среди каскадеров пройдет в Москве 12 мая
Рейтинг@Mail.ru