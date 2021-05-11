Вручение премии «Альтер Эго» среди каскадеров пройдет в Москве 12 мая

Москва, 11 мая. Центральный Дом кинематографистов проведет вручение 3-й Профессиональной премии «Альтер Эго». Каскадеров наградят за лучшие трюки.

Церемония награждения должна была стать четвертой, но пандемия коронавируса не дала провести прошлое мероприятие. Отмечается, что в этом году церемония должна быть еще интереснее, так как каскадеры и постановщики трюков представили лучшие работы за последние два года.

Посещение премии «Альтер Эго» дает уникальную возможность наблюдать за лучшими трюками в российских игровых фильмах за два минувших года, сообщают «Ветеранские вести». Участники будут бороться за призы в 11 номинациях. Среди которых: лучшие трюки на высоте, трюки с использованием транспорта, огня и пиротехники. Также наградят за лучшую постановку драки и отметят лучший трюковой фильм.

Экспертный состав «Альтер Эго» — 2021 включает в себя более чем 30 заслуженных деятелей искусства. Среди них знаменитые каскадеры, народные артисты, режиссеры и спортсмены.