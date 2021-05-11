Матвиенко пожелала мужества и душевных сил семьям жертв стрельбы в Казани

Москва, 11 мая. Общество в последнее время все чаще стало сталкиваться с агрессией в адрес учащихся образовательных заведений и их педагогов, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Своим мнением политик поделилась в письме к главе Татарстана Рустаму Минниханову в связи с вооруженным нападением на одну из казанских школ. В обращении Матвиенко отметила, что глубоко опечалена из-за случившейся трагедии, жертвами которой стали семь детей. Она пожелала родственникам погибших мужества и душевных сил.

«Преступники не задумываются о последствиях своих жестоких действий, обрывая жизни детей и подростков, причиняя боль их семьям. Каждый раз это становится тяжелейшим испытанием и нашей общей бедой», — говорится в письме.

Сейчас одна из первоочередных целей правительства — мобилизовать силы и возможности родителей, государственных органов и специальных служб для недопущения подобного в будущем.

Соболезнования близким жертв ранее выразил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он обратил внимание на необходимость оказать поддержку родителям и детям.