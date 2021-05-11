Неизвестные похитили фрагменты штурмовика Ил-2 на Сахалине

Южно-Сахалинск, 11 мая. Большая часть фрагментов истребителя Ил-2, найденного в Анивском районе, исчезла с места падения.

Место падения истребителя было обнаружено в прошлом году в лесу возле реки Урюм, сообщил руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура. Сотрудники хотели собрать из фрагментов самолета небольшой памятник на месте падения. Из некоторой части фрагментов ученики школы села Таранай планировали собрать небольшую экспозицию, посвященную экипажу.

Однако на днях обнаружилось, что фрагменты исчезли, сообщает издание «Контингент». Судя по тому, что особенно крупные элементы штурмовика отсутствуют, можно предположить, что большую часть боевой машины забрали на металл.

Архивы военных лет и ценные фотографии нашли на ростовской помойке, сообщал ФАН. Мужчина, который уведомил о находке, аккуратно собрал артефакты и отнес их в региональное отделение движения «Бессмертный полк».