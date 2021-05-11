Володин сравнил ситуацию с безопасностью в школах Татарстана с другими регионами

Москва, 11 мая. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал стрельбу в казанской школе, в результате которой погибли семь детей.

Политик отметил, что в вопросе безопасности школ в Татарстане дела обстоят намного лучше, чем в других регионах России. Когда происходят подобные трагедии, нужно смотреть причины, так как молодежь вовлекают в экстремистские группы, уверен Володин.

«То, что наша страна борется с экстремизмом, терроризмом на территории Сирии, во многом для нас обеспечивает безопасность. Потому что в ином случае все эти террористические группировки были бы здесь. Они не дремлют, они ведут свою работу в интернете через свои коммуникации», — указал спикер ГД.

Володин призвал не заниматься популизмом и отнестись к вопросу ответственно, в частности, обсудить вопросы о законодательном регулировании, об обороте оружия и наказании за подобные деяния.

Ранее правоохранители рассказали о мотиве молодого человека, который устроил стрельбу в школе №175. Предполагается, что таким образом он пытался кому-то отомстить.