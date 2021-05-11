Жители Казани сообщили об открытии движения на месте трагедии в школе

Казань, 11 мая. Открыто движение по улице, где произошла стрельба в школе Казани, сообщила ФАН местная жительница Зульфия Зиннатуллина.

По словам женщины, сначала на месте работали эвакуаторы, которые быстро растащили припаркованные автомобили, чтобы обеспечить проезд спецтехники.

«Сейчас все спокойно, там остались только криминалисты, которые продолжают работу на территории школы», — рассказала Зиннатуллина корреспонденту ФАН.

Дом Зиннатуллиной стоит прямо за школой, где произошла трагедия. Женщина рассказала, что когда услышала взрыв, сначала подумала о взрыве газа.

Ранее в Сети появилось видео допроса 19-летнего Ильназа Г. По предварительным данным, именно он открыл стрельбу в казанской школе №175.