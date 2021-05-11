В NI рассказали о новой российской ракете, которая наводит ужас на США

Вашингтон, 11 мая. Оборонные системы США столкнутся с опасной уязвимостью из-за оснащения российских Су-57 сверхзвуковым вооружением, рассказывает The National Interest.

Достижения оборонно-промышленного комплекса России в области сверхзвукового оружия давно нервируют как американских аналитиков, так и Пентагон. Теперь им предстоит иметь дело с еще одной проблемой, сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на американский журнал.

Армия России обзавелась сверхзвуковой ракетой воздушного базирования. Ею будут оснащать многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, что приводит экспертов из США в ужас. Компактное оружие практически беспрепятственно сможет уничтожать системы ПВО и ПРО, а также ракетные пусковые установки. Такая комбинация современного истребителя с новейшим вооружением стала беспрецедентной, подчеркивает NI.

Американские эксперты также обратили внимание на ракетную систему «Кинжал». Как ожидается, ее будут использовать на перехватчиках МиГ-31. Все это станет «новой угрозой» для Соединенных Штатов, которые сейчас попросту не располагают оборонными системами, способными справиться с возникшей угрозой.

Ракеты, способные преодолевать звуковой барьер, за считанные минуты могут преодолевать огромные расстояния, что сделало их отличным межконтинентальным оружием. Если же такой снаряд установить на истребитель, использующий технологии снижения заметности, шансов на ответный огонь у противника практически не остается.

Ранее участвовавший в параде Победы Су-57 американцы провозгласили «убийственным красавцем».