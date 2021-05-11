«Во мне начал пробуждаться монстр»: опубликовано видео с допросом казанского стрелка

Казань, 11 мая. Видео допроса 19-летнего Ильназа Г. опубликовали в социальных сетях. По предварительным данным, именно он открыл стрельбу в казанской школе №175.

На допросе молодой человек признался, что летом в нем стал «пробуждаться монстр», поэтому он стал «всех ненавидеть». Точную причину своего поступка в беседе с полицейскими он не назвал. На видео юноша пристегнут наручниками к клетке. Также на его теле виднеются кровавые следы.

Нападение на учреждение на улице Файзи в Казани произошло утром. Жертвами ЧП, по последним данным, стали десять человек. В настоящее время в больницах на лечении находятся 21 человек. Шестеро детей оказались в реанимации.

Стрельба в казанской школе случилась в день рождения ее директора, сообщал ФАН. Амина Валеева, являющаяся руководителем образовательного учреждения празднует день рождения 11 мая.