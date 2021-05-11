Губернатор Ленобласти выразил соболезнования родным и близким погибших в Казани

Гатчина, 11 мая. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал соболезнования родственникам жертв трагедии в казанской школе.

Руководитель региона направил соответствующую телеграмму президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В Казани 19-летний студент открыл огонь в гимназии по ученикам и сотрудникам образовательного учреждения.

«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил Дрозденко.

Губернатор также попросил передать от себя и жителей Ленинградской области пожелания стойкости и скорейшего выздоровления пострадавшим. Ленинградцы разделяют скорбь и боль населения Татарстана, добавил глава области.

Стрельба в Казани была открыта 11 мая в гимназии №175. Ее устроил бывший ученик школы. По данным Национального антитеррористического комитета, во время трагедии погибли семь детей. Еще 16 человек были ранены.