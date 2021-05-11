Казанские медики спасли жизнь раненного при стрельбе в школе ребенка

Казань, 11 мая. Медицинские специалисты в столице Республики Татарстан спасли жизнь тяжелораненого десятилетнего школьника. У него остановилось сердце.

Врачи в Казани спасли жизнь десятилетнего школьника, пострадавшего в результате стрельбы в школе №175. Он получил тяжелые огнестрельные ранения грудной клетки и конечности, а также закрытую черепно-мозговую травму. Отмечается, что у него остановилось сердце, однако врачам успешно удалось провести реанимационные мероприятия. В настоящий момент в реанимации находятся еще пятеро пострадавших.

Трагедия произошла рано утром. В здание школы проник 19-летний Ильназ Г. Очевидцы слышали звуки выстрелов и взрыва. В результате инцидента погибли восемь человек.