Волонтеры из Улан-Удэ спасли провалившуюся в коллектор собаку

Улан-Удэ, 11 мая. Собака, провалившаяся в один из коллекторов в Улан-Удэ, просидела в ловушке почти неделю. Вызволить животное из колодца помогли волонтеры из организации «Право на жизнь».

Пес упал в коллектор, находящийся по улице 502 км. С сотрудниками спасательной организации связались, написав, что собака сидит в колодце уже неделю. На помощь к ней вызвали специалистов.

Добровольцы устроили сбор денег, чтобы покрыть необходимую сумму для оплаты вызова. Благодаря неравнодушным гражданам удалось довольно быстро собрать нужные средства. После спасения из коллектора собака убежала в неизвестном направлении.

Похожая ситуация произошла в Новосибирске. Там бездомного пса вытащили из выгребной ямы. Попавшее в беду животное заметили работники магазина автозапчастей, вызвавшие на помощь специалистов.

В Подмосковье тем временем спасли более 90 собак и кошек, пострадавших от укусов змей. Их лечением занимались местные ветеринары, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».