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Весь мир
ХАМАС ведет прицельные ракетные обстрелы израильских городов
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ХАМАС ведет прицельные ракетные обстрелы израильских городов

Весь мир
ХАМАС ведет прицельные ракетные обстрелы израильских городов
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Ашкелон, 11 мая. Палестинская группировка ХАМАС приступила к массированным ракетным обстрелам израильских городов Ашкелон и Ашдод в ответ на ночные авианалеты ВВС Израиля на сектор Газа. 

Ракеты в количестве 60 штук выпускаются единовременно из нескольких точек для «насыщения» систем целеуказания израильских систем ПВО «Железный купол». В настоящий момент в обоих городах фиксируются единичные попадания в жилые дома. 

Новое обострение

Удары между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС продолжались на протяжении ночи с 10 на 11 мая и возобновились утром во вторник. 

Палестинская группировка объявила о старте операции «Иерусалимский меч», целью которой стал захват Иерусалима. В ее рамках из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более чем 200 ракет. 

В ответ на это командование ЦАХАЛ приступило к операции «Страж Стены» для подавления активности ХАМАС. За ночь ВВС Израиля нанесли удары по 130 целям в секторе Газа. Представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль Кидра сообщил, что в результате авианалетов погибли 27 человек, в том числе не менее девяти детей, и еще 115 гражданских были ранены. 

израиль сектор газа
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