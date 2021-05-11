ХАМАС ведет прицельные ракетные обстрелы израильских городов

Ашкелон, 11 мая. Палестинская группировка ХАМАС приступила к массированным ракетным обстрелам израильских городов Ашкелон и Ашдод в ответ на ночные авианалеты ВВС Израиля на сектор Газа.

Demir Kubbe herseyi durduramıyor.... Aşdod'a düşen bir Kassam füzesi! pic.twitter.com/9r49nYhXz1 — Faruk ???????? (@farukonalan) May 11, 2021

Ракеты в количестве 60 штук выпускаются единовременно из нескольких точек для «насыщения» систем целеуказания израильских систем ПВО «Железный купол». В настоящий момент в обоих городах фиксируются единичные попадания в жилые дома.

Новое обострение

Удары между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС продолжались на протяжении ночи с 10 на 11 мая и возобновились утром во вторник.

Палестинская группировка объявила о старте операции «Иерусалимский меч», целью которой стал захват Иерусалима. В ее рамках из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более чем 200 ракет.

(vídeo) Despliegue Israelí operación “Guardians of the Wall ” para atacar La Franja de Gaza https://t.co/Rm2cCvHznv — www.anoncandanga.com ES ???????? (@candanga_anon) May 11, 2021

В ответ на это командование ЦАХАЛ приступило к операции «Страж Стены» для подавления активности ХАМАС. За ночь ВВС Израиля нанесли удары по 130 целям в секторе Газа. Представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль Кидра сообщил, что в результате авианалетов погибли 27 человек, в том числе не менее девяти детей, и еще 115 гражданских были ранены.