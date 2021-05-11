Российский Су-30 перехватил три самолета ВВС Франции в небе над Черным морем

Москва, 11 мая. Россия подняла в воздух истребитель Су-30 для сопровождения трех самолетов тактической авиации французских ВВС над Черным морем.

В сообщении Черноморского флота РФ говорится, что 11 мая средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к российской госгранице цели.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нарушения государственной границы РФ не допущено.

Ранее сообщалось, что 10 мая истребители Су-27 совершили очередной перехват самолетов ВВС Франции над Черным морем.