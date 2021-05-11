Немецкий журналист рассказал о главном «козыре» Путина

Берлин, 11 мая. Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер посетил парад Победы в Москве и оценил мощь российской армии.

Парад на Красной площади немцы назвали грандиозным событием и «внешнеполитическим посланием», передает информационное агентство «Русские Онлайн». По словам журналиста телеканала, военная сила страны является «сильнейшим аргументом» президента России Владимира Путина.

«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», — сказал журналист.

Главное событие 9 мая — военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве. В нем приняли участие свыше 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники, а также 76 вертолетов и самолетов.

Мероприятие вызвало восторг у жителей Великобритании. Своими впечатлениями они поделились в социальных сетях.