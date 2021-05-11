Вера Брежнева показала, как выглядит ее 44-летняя сестра

Москва, 11 мая. Популярная певица Вера Брежнева порадовала поклонников новыми фотографиями. В честь дня рождения сестры знаменитость показала редкие снимки с уехавшей жить в Европу Галиной.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» опубликовала в сторис на своей странице в Instagram фотографии со своей старшей сестрой. Галина уже много лет живет в Греции вместе с мужем и двумя детьми. Она не ведет светский образ жизни и скрывает информацию о себе в социальных сетях.

Увидеть сестру Брежневой — большая редкость. По случаю 44-летия Галины поп-исполнительница показала пару кадров. На одном снимке сестры наслаждаются водными процедурами, а на другом — находятся в компании друзей.

«44 — не возраст. Пусть будет крепким здоровье, чтобы мы чаще виделись. И чтобы у нас были причины почаще улыбаться», — написала звезда сцены.

Знаменитость отправилась на майские праздники в Италию. Вместе с 39-летней артисткой отдыхает ее мать. Женщины наслаждаются теплой погодой и ездят на яхтах. Фотоотчет Брежнева публикует на своей странице в Instagram.