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Мама гимназиста из Казани рассказала, что урок физкультуры спас ее сына от расстрела

  /   Обновлено: 11 мая 2021 13:56
Общество
Мама гимназиста из Казани рассказала, что урок физкультуры спас ее сына от расстрела
ТАСС  /  Алеев Егор

Казань, 11 мая. Мама третьеклассника, который обучается в казанской гимназии №175, рассказала, что спасло ее ребенка от стрелка и как организована охрана учебного заведения.

Собеседница Федерального агентства новостей отметила, что из-за пандемии коронавируса родителям не разрешается заходить на территорию школы, они вынуждены оставлять детей у входа — дальше ученики сами по себе.

По ее словам, до COVID-19 на входе всех встречали вахтеры или сотрудники охранных предприятий, однако лично она их не знала. Во время нападения ее ребенок находился на улице.

«Мой ребенок в этот момент находился на уроке физкультуры, это их уберегло. Они на улице были, потом нам позвонили, я тут же забрала его из школы», — рассказала собеседница ФАН.

Вооруженное нападение на казанскую школу №175 совершил ее бывший ученик — 19-летний Ильназ Г. Жертвами преступника стали семь учащихся восьмого класса и учительница. В связи с произошедшим 12 мая в школах Казани отменены уроки, будет проводиться проверка учебных заведений.

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