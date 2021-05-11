Мама гимназиста из Казани рассказала, что урок физкультуры спас ее сына от расстрела

Казань, 11 мая. Мама третьеклассника, который обучается в казанской гимназии №175, рассказала, что спасло ее ребенка от стрелка и как организована охрана учебного заведения.

Собеседница Федерального агентства новостей отметила, что из-за пандемии коронавируса родителям не разрешается заходить на территорию школы, они вынуждены оставлять детей у входа — дальше ученики сами по себе.

По ее словам, до COVID-19 на входе всех встречали вахтеры или сотрудники охранных предприятий, однако лично она их не знала. Во время нападения ее ребенок находился на улице.

«Мой ребенок в этот момент находился на уроке физкультуры, это их уберегло. Они на улице были, потом нам позвонили, я тут же забрала его из школы», — рассказала собеседница ФАН.

Вооруженное нападение на казанскую школу №175 совершил ее бывший ученик — 19-летний Ильназ Г. Жертвами преступника стали семь учащихся восьмого класса и учительница. В связи с произошедшим 12 мая в школах Казани отменены уроки, будет проводиться проверка учебных заведений.