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Обрушит ли Шотландия Великобританию? Колонка Евгения Беня

  /   Обновлено: 11 мая 2021 18:00
Политика
Обрушит ли Шотландия Великобританию? Колонка Евгения Беня
ТАСС  /  Jane Barlow / PA

Как оценил глава канцелярии премьер-министра Великобритании Майкл Гоув, британское правительство не согласится на новый референдум о независимости Шотландии. Впрочем, он не отрицал, что жители Шотландии имеют право на проведение голосования, «однако сейчас абсолютно важно сконцентрироваться на насущных проблемах».

Накануне сторонники независимости Шотландии уверенно победили на выборах в парламент региона. Лидер ШНП (Шотландской национальной партии) и первый министр региона Никола Стерджен назвала эту победу «выдающейся». Она пообещала провести референдум о независимости Шотландии вскоре после окончания ковидного кризиса. По ее словам, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других противников голосования нет никаких демократических оснований для попыток заблокировать референдум.

1 января 2021 года Британия вышла из Евросоюза, и тотчас же Никола Стерджен сообщила в Twitter: «Шотландия скоро вернется, Европа, не гаси свет». После выхода Великобритании из ЕС в Шотландии вновь усилились сепаратистские настроения за выход из Объединенного Королевства.

Инициаторы референдума по Brexit (2016) в свое время особенно не ставили на реальность «развода» с Евросоюзом и уж тем паче не просчитывали, каким бумерангом ударит по единству Великобритании этот шаг. Референдум по Brexit красноречиво подтвердил, что большая часть жителей Шотландии за членство в ЕС.

Во время первого референдума о независимости Шотландии 2014 года за выход было 45%, а против 55%. Ныне, по опросам общественного мнения, за независимость Шотландии выступают уже 62% жителей Шотландии, а за союз с Великобританией лишь примерно 35%.

В октябре 2018 года на съезде Шотландской национальной партии первый министр Шотландии и лидер ШНП Никола Стерджен заявила, что как никогда уверена в скорой государственной независимости. Brexit, по ее словам, от противного стимулирует шотландский суверенитет, значит, после «развода» Лондона с ЕС для Эдинбурга начнется новый отсчет времени, а пока необходимы «терпение, оптимизм и надежда».

Стерджен анонсировала повторный референдум о независимости еще между осенью 2018 и мартом 2019 года. Правда, это голосование было на некоторое время отложено, а затем ситуацию с ним притормозила пандемия.

ШНП в 2013 году была выпущена «Белая книга», которая раскрывает экономические, социальные и демократические принципы независимости, представляет перспективы Шотландии и даже скрупулезно расписывает вероятный механизм обретения ею государственности.

670 страниц «Белой книги» расписали, почему и как Шотландия может отделиться от Объединенного Королевства. Сторонники суверенитета подсчитали, что в случае отделения шотландцы смогут поднять уровень доходов на 1000 фунтов в год на человека. По мнению же британского журнала Economist, такой подсчет основывается на неправдоподобных прогнозах по ценам на нефть, по долгам Шотландии, по демографии и производительности труда. Британское правительство, наоборот, утверждало: доход шотландцев будет выше на 1,4 тыс. фунтов в год на душу населения, если Шотландия не выйдет из Королевства. Население Шотландии менее молодое и менее здоровое, чем в среднем в Великобритании, а производительность труда на 11% ниже, чем у остальной части Королевства, и потому Лондон тратит на 1,2 тыс. фунтов в год больше на каждого шотландца, чем на других британцев. Шотландия же, с точки зрения британских властей, сама по себе не способна гарантировать своим гражданам уровень жизни, который им обеспечивает Лондон. К тому же Эдинбургу после образования государства придется создавать свою армию, систему социального обеспечения, переходить на другую валюту, а это довольно ощутимые расходы.

Обрушит ли Шотландия Великобританию? Колонка Евгения Беня
ТАСС  / Jane Barlow / PA

Как подсчитали в Лондонской школе экономики, выход Шотландии из состава Объединенного Королевства, если до него дойдет, обойдется потерей в общей сложности 11 млрд фунтов. Для региона это мог бы быть удар еще в два-три раза сильнее, чем Brexit.

Тем не менее у шотландских националистов есть свой контрдовод: Великобритания была в Евросоюзе среди стран-доноров, тогда как Шотландия окажется там в ряду реципиентов (получателей), а такое членство в Евросоюзе, дескать, облегчит решение проблем и укрепит экономику новоиспеченной страны.

«Королевству угрожает конституционный кризис, который создаст напряженность во всем союзе. Новые социологические опросы показывают, что большинство избирателей в Шотландии и Северной Ирландии хотят провести референдумы об отделении от Британии», — предупреждало в конце января 2021 года издание The Times. В этих условиях очевидно, что власти Британии и лично премьер Борис Джонсон сделают все, чтобы не допустить проведения полноценного шотландского референдума, итоги которого могли бы признать в Лондоне.

Однако ШНП будет последовательно стремиться реализовать взятые на себя ранее обязательства по организации нового референдума. Пока юристы спорят, имеет ли право Эдинбург инициировать рассмотрение конституционных вопросов на референдуме и какая формулировка вопроса была бы допустимой, Никола Стерджен систематически и твердо дает понять, что референдум в любом случае состоится. И даже если этот референдум не будет иметь юридической силы, Лондон может столкнуться с необходимостью предпринимать что-то кардинальное в связи с его нелицеприятными для себя итогами.

Де-юре вероятность выхода регионов из Объединенного Королевства — дело довольно туманное. Наряду с тем референдум, в котором большинство шотландцев проголосуют за государственную независимость (как бы ни был сформулирован сам вопрос), в любом случае нанесет сокрушительный удар по единству Великобритании, от которого оправиться будет едва ли возможно. Сам факт проведения намечающегося голосования в Шотландии при его предсказуемых результатах — за отделение — неминуемо приведет к аналогичному референдуму в Северной Ирландии, многие вопросы, связанные с коей, так и не были с отчетливой определенностью прописаны при «разводе» Лондона с Брюсселем.

великобритания шотландия евгений бень
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