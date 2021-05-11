Казанский стрелок мог напасть на школу из-за мести

Казань, 11 мая. Правоохранители рассказали о мотиве молодого человека, который устроил стрельбу в школе №175. Предполагается, что таким образом он пытался кому-то отомстить.

Стала известна предварительная причина случившегося в казанской школе, где были застрелены семь детей. Правоохранители, занимающиеся расследованием трагедии, считают, что злоумышленник пошел на преступление из-за мести.

Сразу же после ЧП стрелка доставили в отдел и допросили. Подробности допроса пока не раскрываются.

Жертвами стрельбы в казанской школе стали семь человек, еще 16 попали в больницу с различными ранениями. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое, за их жизни борются врачи.