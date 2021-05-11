Огромная очередь из доноров крови выстроилась в Республиканской больнице Татарстана

Казань, 11 мая. Жители Казани пришли в Республиканскую клиническую больницу, чтобы сдать кровь для пострадавших в результате стрельбы в школе №175.

Огромная очередь из желающих сдать кровь выстроилась в Республиканской клинической больнице Татарстана. Об этом сообщил корреспондент ФАН, находящийся на месте событий. Как утверждают медицинские специалисты, крови хватает для оказания помощи. Больницы республики оснащены всем необходимым. Отмечается, что центр не закроется до тех пор, пока не будут приняты все желающие.

Трагедия в казанской школе №175 произошла рано утром. Стрелок зашел в гимназию с оружием в руках и открыл стрельбу. В результате погибли семеро детей, еще 16 учеников и сотрудников учреждения были ранены. ФАН ведет прямую трансляцию с места событий.