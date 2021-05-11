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Детский омбудсмен России вылетит в Казань для помощи пострадавшим и анализа ситуации

Происшествия
Детский омбудсмен России вылетит в Казань для помощи пострадавшим и анализа ситуации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 мая. Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка пришлось покинуть заседание общественного совета при детском омбудсмене, не дожидаясь его окончания, из-за трагедии в казанской школе, передает корреспондент ФАН. 12 мая Анна Кузнецова планирует прибыть в Казань для выяснения обстоятельств происшествия и помощи пострадавшим. Об этом она сообщила журналистам.

«Завтра день траура — собираюсь разделить эту скорбь и предложить свою помощь пострадавшим. К сожалению, мы не первый раз сталкиваемся с такой ситуацией. Сейчас подробности выясняются, но детей не вернешь. Сейчас важно сделать правильные выводы», — заявила Кузнецова.

Комментируя произошедшую трагедию во время заседания общественного совета, омбудсмен назвала действия 19-летнего Ильназа Галявиева «верхом трусости». Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в Казани детях.

«Это верх трусости — стрелять по детям. Тем более, стрелял совершеннолетний человек. Конечно, во всем этом разберутся, но детей уже не вернешь. Совсем недавно отметили День Победы — праздник справедливости, исторической правды. Но враги наших детей, к сожалению, еще не перевелись. Нам по-прежнему есть от кого их защищать», — подчеркнула Анна Кузнецова.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе №175 города Казани. Спустя некоторое время он был обезврежен возле здания школы. На данный момент известно о 7 погибших, еще 16 детей и сотрудников гимназии ранены.

анна кузнецова казань детский омбудсмен стрельба в школе
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