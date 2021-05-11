Матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани

Москва, 11 мая. Матчи в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги, которые запланированы на 16 мая, начнутся с минуты молчания в память о погибших и пострадавших в Казани.

РПЛ выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. В Российском футбольном союзе (РФС) отметили, что финал Кубка России по футболу, который пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде, также начнется с минуты молчания.

Свои соболезнования жертвам трагедии уже выразили в казанском футбольном клубе «Рубин». Сотрудники клуба желают скорейшего выздоровления всем тем, кто оказался в больнице после стрельбы в школе.

Трагедия произошла в учебном заведении №175. В школу ворвался 19-летний стрелок, его жертвами стали семь учеников и одна учительница. Известно о 16 пострадавших, шестеро из них находятся в критическом состоянии.