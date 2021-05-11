Стрельба в казанской школе случилась в день рождения ее директора

Казань, 11 мая. Амина Валеева, являющаяся директором образовательного учреждения, где произошла трагедия, празднует день рождения 11 мая.

Как стало известно ФАН, Валеева родилась в 1959 году в Казани. В настоящее время не установлена, находилась ли она в момент стрельбы в школе или нет.

Нападение на учреждение на улице Файзи в Казани произошло утром. 19-летний юноша по имени Ильназ Г. зашел в здание через главный вход и начал стрелять в людей. Жертвами происшествия, по последним данным, стали десять человек. После стрельбы в больницы доставлен 21 человек. Шестеро детей находятся в реанимации.

Правоохранители рассказали о мотиве молодого человека, который устроил стрельбу в школе №175. Предполагается, что таким образом он пытался кому-то отомстить, сообщал ФАН.