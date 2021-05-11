ФАН публикует приказ об отчислении предполагаемого «казанского стрелка»

В распоряжении ФАН оказался приказ об отчислении из учреждения профессионального образования «Колледж «Тисби» Ильназа Галявиева, задержанного во время нападения на школу №175 города Казани.

В документе сказано, что студент 4 курса отчислен в связи с «невыполнением обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы».

Федеральное агентство новостей /

Нападение на учреждение на улице Файзи в Казани произошло утром. 19-летний юноша зашел в здание через главный вход и начал стрелять в людей. Жертвами происшествия, по последним данным, стали десять человек. После стрельбы в больницы доставлен 21 человек. Шестеро детей находятся в реанимации. По информации правоохранительных органов, в качестве мотива рассматривается месть.

Ранее Омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что ведомство находится на связи с уполномоченными ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.