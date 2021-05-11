Что произошло в казанской школе №175

Утром 11 мая на территории школы №175 в Казани произошла трагедия. В учреждение ворвался вооруженный подросток и начал пальбу по детям и учителям.

В здание проник 19-летний Ильназ Г. В один момент преступник открыл огонь.

Очевидцы услышали шум и крики, далее последовал звук взрыва. Ученики спрыгивали из окон, чтобы спастись от нападавших.

На место трагедии выехали более 20 бригад скорой помощи. По данным властей Татарстана, в ходе ЧП погибли восемь человек, большая часть из которых — дети.

Раненых школьников и взрослых выносили на улицу. В больницу уже доставили 21 человек, сообщает Минздрав республики. Шесть несовершеннолетних находятся в реанимации.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать стрелка. Министерство внутренних дел Татарстана заявило, что он единолично совершил преступление.

На данный момент полиция арестовала трех подозреваемых в теракте и отвезла их в участок. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту инцидента по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«Наиболее опытные криминалисты с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления. Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На территорию школы, пережившей стрельбу, прибыл глава республики Рустам Минниханов. Он заявил, что жертвами стали семь учеников восьмого класса, которые погибли на третьем этаже здания: четыре мальчика и три девочки. Минниханов сказал, что семьям пострадавших предоставят всю необходимую помощь.

«Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», — утверждает президент Татарстана.

Задержанному стрелку планируют назначать психолого-психиатрическую экспертизу. Во время допроса он заявил, что заложил бомбу в своем доме. Данная информация пока не получила официального подтверждения.

Федеральное агентство новостей /

Власти республики объявили 12 мая днем траура. Соболезнования близким жертв принес президент России Владимир Путин и казанский футбольный клуб «Рубин».

Во время нападения в учреждении находилось свыше 700 человек, их эвакуировали в детский сад №181, сообщили представители местной администрации. Министерство образования республики уже отменило занятия для школьников Татарстана во вторую смену.