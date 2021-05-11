Эфир: Экстренный выпуск — стрельба в школе в Казани



Во вторник, 11 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся экстренный онлайн-брифинг, посвященный трагедии, произошедшей в казанской гимназии №175.

Около девяти утра в учебное заведение проник вооруженный человек и устроил стрельбу. В своем комментарии СМИ президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что «террорист арестован». Это молодой человек 19 лет, на котором официально зарегистрировано огнестрельное оружие.

По словам главы республики, в результате нападения на школу погибли семеро учеников восьмиклассников. В госпитале находятся 16 человек: 12 детей и четверо взрослых.

Что происходит на месте событий? Как предотвратить подобные трагедии в будущем? Надо ли снять мораторий на смертную казнь для ужесточения наказания террористов?

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что это не первый случай трагедии в российских школах. Он напомнил о трагедии 2018 года в Улан-Удэ, где подросток с топором напал на семиклассников. Тогда пострадали шестеро учеников и учитель. По мнению Онищенко, в случае с Казанью ситуация несколько иная — в школе оказался посторонний.

Гимназия №175 находится в районе Азино. По словам депутата, этот район ему знаком очень хорошо. Он расположен на окраине Казани и сформирован из жителей, которые раньше жили в центре города в неблагоустроенном жилье. Старое жилье снесли, а в Азино построили очень современные дома, куда вселилось большое количество молодых семей. Учебное заведение, в котором произошла трагедия, — одно из самых крупных в городе.

«Сама гимназия вместимостью на 1049 человек построена еще в советское время. Она имеет свой двор и соответствующую пропускную систему. Как могли пройти туда посторонние люди — большой вопрос. Мне кажется, нам снова надо вернуться к тому, чтобы все наши школы были взяты под профессиональную охрану — не ЧОП и не ВОХР», — уверен Онищенко.

Он убежден, что на уровне законодательства необходимо очень быстро — чтобы успеть к началу следующего учебного года — принять дополнительные меры, которые предотвратят проникновение посторонних в школы.

из личного архива / Юрий Швыткин

В обсуждении трагедии, произошедшей в Казани, принял участие и заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин. Он напомнил, что напавший на гимназию молодой человек задержан. Говорить, какое ему грозит наказание, еще рано, добавил участник обсуждения.

Когда происходят трагедии такого масштаба, резонно встает вопрос: не пора ли снять мораторий на смертную казнь? Швыткин, отвечая на него, подчеркнул — сделать это не позволяют международные договорные обязательства России.

«Мы же понимаем, почему мы не вводим смертную казнь: мы находимся в рамках международных договорных отношений правового поля. Это соответствующее подписание конвенций и так далее. Но если говорить с человеческой точки зрения, я убежден, что педофилия и терроризм должны караться смертной казнью. Это лично мое субъективное мнение», — высказался депутат.

По информации корреспондента ФАН в Казани Камиля Джабраилова, внешних признаков того, что в гимназии произошла трагедия, нет: здание особо не повреждено — лишь пара разбитых окон. На данный момент родных и близких учащихся допускают во двор школы, некоторым пострадавшим помощь оказывают прямо на месте.

Большое беспокойство, по его мнению, вызывает паника среди горожан, которая подогревается ложными сообщениями. Он указал, что очень много фейковой информации относительно трагедии распространяется через мессенджеры. Люди запутались, многие родители забирают детей домой из других школ, чтобы обезопасить их.