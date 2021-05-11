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Саудовская Аравия осудила Израиль за штурм мечети Аль-Акса на Храмовой горе

Весь мир
Саудовская Аравия осудила Израиль за штурм мечети Аль-Акса на Храмовой горе
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich/dpa

Эр-Рияд, 11 мая. Саудовская Аравия осудила действия израильских властей по подавлению волнений вблизи иерусалимской мечети Аль-Акса. При этом саудовский МИД призвал международное сообщество привлечь Израиль к ответственности за эскалацию конфликта и «нарушение международных пактов и договоров».

«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии решительно осуждает нападения, совершенные оккупационными силами в мечети аль-Акса и нарушающие безопасность верующих», — говорится в заявлении.

В настоящий момент официальных отношений между саудовским королевством и Израилем не установлено. Эр-Рияд неоднократно заявлял, что о международной нормализации можно будет говорить лишь после решения палестинского вопроса. В частности, Саудовская Аравия настаивает на отступлении израильской армии с Западного Берега, то есть к границам 1967 года. Сейчас эти территории официально воспринимаются королевством как «оккупированные».   

Последняя пятница Рамадана

Затронутый в сообщении комплекс Аль-Акса расположен в месте, известном как Храмовая гора или Благородное Святилище. Оно считается самым священным в иудаизме и является третьим по значимости в исламе после Мекки и Медины.

Обстановка резко накалилась 7 мая — в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. По сообщениям израильской полиции, конфликт начался с того, что молодые арабы забросали правоохранителей бутылками, петардами и камнями после окончания вечерней молитвы. 

Вскоре правоохранители приступили к операции по зачистке мечети, так как зачинщики укрылись в ней. При этом применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также металлические пули с резиновой оболочкой.

В настоящий момент полиция покинула комплекс. Всего же в течение 10 мая в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 520 палестинцев и несколько десятков правоохранителей. Об этом сообщил Красный Полумесяц.

израиль саудовская аравия иерусалим аль-акса
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