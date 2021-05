Саудовская Аравия осудила Израиль за штурм мечети Аль-Акса на Храмовой горе

Эр-Рияд, 11 мая. Саудовская Аравия осудила действия израильских властей по подавлению волнений вблизи иерусалимской мечети Аль-Акса. При этом саудовский МИД призвал международное сообщество привлечь Израиль к ответственности за эскалацию конфликта и «нарушение международных пактов и договоров».

В настоящий момент официальных отношений между саудовским королевством и Израилем не установлено. Эр-Рияд неоднократно заявлял, что о международной нормализации можно будет говорить лишь после решения палестинского вопроса. В частности, Саудовская Аравия настаивает на отступлении израильской армии с Западного Берега, то есть к границам 1967 года. Сейчас эти территории официально воспринимаются королевством как «оккупированные».

Затронутый в сообщении комплекс Аль-Акса расположен в месте, известном как Храмовая гора или Благородное Святилище. Оно считается самым священным в иудаизме и является третьим по значимости в исламе после Мекки и Медины.

Israelis dance as they watch Al-Aqsa trees on fire last night. pic.twitter.com/51z7x4u5EA

Обстановка резко накалилась 7 мая — в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. По сообщениям израильской полиции, конфликт начался с того, что молодые арабы забросали правоохранителей бутылками, петардами и камнями после окончания вечерней молитвы.

Вскоре правоохранители приступили к операции по зачистке мечети, так как зачинщики укрылись в ней. При этом применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также металлические пули с резиновой оболочкой.

Photos from the damage inside Al-Aqsa mosque caused by the Israeli criminal attack on it.#RaiseVoice4Aqsa pic.twitter.com/m49O5NWGSz