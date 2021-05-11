Обострение в Палестине — арабы продолжают умирать, а евреи жить в страхе за свои жизни

Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума рассказывает о вновь вспыхнувшем арабо-израильском противостоянии.

В этом году последняя пятница священного мусульманского месяца Рамадан пришлась на 7 мая. Как известно, в этот день исламский мир отмечает День аль-Кудс или День Иерусалима — международный праздник солидарности с борьбой палестинского народа за независимость. Эту дату учредил лидер Исламской революции в Иране Рухолла Хомейни. Что логично — республика была создана не только для проживающих в ней иранцев, но для защиты всех мусульман. И в первую очередь палестинцев. На этом фоне арабо-израильский конфликт приобрел совершенно иные очертания.

Israel launched deadly air strikes on Gaza Monday in response to a barrage of rockets fired by Hamas and other Palestinian militants, amid spiralling violence sparked by unrest at Jerusalem's Al-Aqsa Mosque compound https://t.co/Pdan6ajXsA pic.twitter.com/3tzspiL0lm — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2021

Взять хотя бы события в Ливане, где под воздействием иранской революции сформировалась мощнейшая шиитская военно-политическая организация «Хезболла» (с араб. «Партия Бога» — прим. ред.). Дав бой Израилю и победив, она стала ключевой частью так называемой «Оси сопротивления» (имеется в виду сопротивление США, Израилю, а также радикальным исламистам, апартеиду, расизму и идеологии национальной исключительности. В ось входят Сирия, «Хезболла» и Иран).

Тем не менее нельзя сказать, что с появлением «оси» в регионе восстановился баланс сил. Конфликт между арабами и евреями продолжает набирать обороты. К тому же, за последними стеной стоят Соединенные Штаты Америки. Еще вчера в Вашингтоне заседала самая произраильская администрация за всю историю США. Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство. Он также признал Голанские высоты частью Израиля и много лет беспощадно душил противников сионистов санкциями. В конце концов американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Разумеется, при таком раскладе палестинский вопрос не может быть решен мирным путем, конфликт продолжается — и День аль-Кудс по-прежнему собирает миллионы недовольных мусульман по всему миру в последнюю пятницу Рамадана.

У евреев, к слову, есть свой День Иерусалима — праздник в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. Как правило, в этот день проводится большое шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла Храмовую гору.

И неспроста.

Бойня продолжается

Конфликт начался из-за территориального спора в населенном арабами районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Ранее в Израиле было вынесено судебное решение о выселении нескольких арабских семей — якобы те не имели юридических оснований на проживание в своих домах. Это спровоцировало гневную реакцию палестинцев, которая быстро переросла в столкновения. 7 мая пострадали более 200 человек, и конфликт продолжается по сей день. К месту событий были переброшены тысячи израильских силовиков, как результат — снова сотни палестинцев получили ранения.

Международная реакция, увы, не сопровождается никакими практическими шагами. Так, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность событиями в Восточном Иерусалиме. Практически все арабские страны заявили о необходимости остановить кровопролитие в священном для мусульман месте.

UN Sec-General Antonio Guterres expressed deep concern over continuing violence in East Jerusalem, as well as the possible evictions of Palestinian families from their homes in the Sheikh Jarrah & Silwan neighborhoods.#SaveSheikhJarrah #SheikhJarrah https://t.co/A8mNZdveJZ — Pınar Akartürk (@PinarAkarturk) May 10, 2021

В МИД Палестины обратились с призывом к американскому президенту Джо Байдену, чтобы тот отошел от проводимой администрацией Трампа людоедской политики в отношении палестинского народа. В ответ американцы выразили обеспокоенность происходящим в Иерусалиме и попросили союзников не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

Собственно, все.

Тем временем движения ХАМАС и «Исламский джихад» пригрозили, мол, «агрессия против мечети Аль-Акса не пройдет без реакции палестинского народа». После этого на юге Израиля сработали сирены тревоги. Как позже заявили в Армии обороны Израиля, палестинцы обстреляли несколько израильских городов. В ответ израильтяне нанесли множество ударов по объектам ХАМАС. Как и положено в таких ситуациях, погибли не вооруженные до зубов террористы, а трое детей в секторе Газа. 11 мая поступила информация о 27 погибших. Среди них 9 детей.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

ЦАХАЛ начал операцию «Страж Стены» и в ответ на 200 выпущенных палестинцами ракет уничтожил более 100 целей. По приказу министра внутренней безопасности был объявлен призыв резервистов погранслужбы полиции для защиты еврейского населения (арабами это было воспринято как выход ситуации из-под израильского контроля).

Арабов при этом защищать некому, и утром 11 мая СМИ продолжили сообщать о раненых и погибших. Так, по информации телеканала «Аль-Джазира», в одном из городов к югу от Вифлеема был застрелен палестинский юноша. Ранее сообщалось об убийстве араба в Лоде. Со стороны Израиля тоже есть потери — в ходе атак по Ашкелону погибли две местные жительницы.

Позиция Ирана

Мнение Тегерана понятно — европейцы совершили насилие по отношению к евреям во время Второй мировой войны, они и должны нести ответственность. Но произошло иначе: был изгнан целый народ, не имевший отношения к Холокосту.

В Тегеране постоянно подчеркивают слабость и раскол в исламской общине. Именно отсутствие единства и постоянные междоусобицы, уверены в республике, подготовили предпосылки для захвата Палестины. Сегодня раскол наиболее очевиден после официального сближения некоторых арабских стран с Израилем.

«Относительно Палестины существует три позиции: поддержать угнетенного, поддержать угнетателя и занять нейтральную позицию. Главный прием угнетателей — склонить людей в пользу нейтралитета, бездействия», — говорит представитель верховного лидера Ирана в России Акбари Джедди. — «Природа человека заключается в том, что он не хочет себя утруждать и подвергать опасности. Нейтралитет — наиболее безопасная позиция. Защищать угнетенного означает нести потери».

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

И действительно, государства, подписавшие так называемый «Авраамский договор», пошли по наиболее легкому пути. Однако нельзя сказать, что они не понесли потерь. Как минимум нанесен ущерб репутации. Те же ОАЭ выглядят смешно и жалко, мечась между необходимостью осудить убийства мусульманских детей и надругательство над святыней и не испортить отношения с Израилем, дружба с которым в Эмиратах позиционируется как величайшее благо для двух народов.

Итого

«Первый и главный вопрос — какую вину, какой проступок совершил палестинский народ, что вот уже несколько десятилетий находится под гнетом? Их убивают, пытают, выгоняют», — рассказал ФАН посол Ирана в России Казем Джалали. — «Самый больной вопрос заключается в том, что некоторые из стран нашего региона, исламского мира работают с Израилем. Последний пример — нормализация отношений ряда арабских стран с Израилем. Западные политики возмущаются жестокости в отношении животных. Но убийство детей для них не является преступлением. Сколько тысяч детей убито в Палестине? А как насчет женщин? Детей и женщин заключают в тюрьмы — это не преступление?».

Трагедия заключается еще и в том, что сколь масштабными ни были израильские карательные операции и как рьяно ни отстаивали бы интересы Израиля Соединенные Штаты, палестинцы никогда не смирятся с униженным, полулегальным положением, которое им отведено в «еврейском государстве». А деваться арабам некуда — позади Иерусалим. И другого дома у них нет. А значит, либо стороны будут искать компромиссные решения, либо арабы будут продолжать умирать, а евреи жить в постоянном страхе за свои жизни.