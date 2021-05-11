Вассерман объяснил, почему у РФ, в отличие от США, есть шанс победить школьный шутинг

Публицист Анатолий Вассерман объяснил, почему трагедии, наподобие той, что произошла в Казани, стопроцентно предотвратить невозможно, но у России есть шанс снизить риск подросткового шутинга. Ранее появилась информация о стрельбе в 175-й гимназии Казани утром, 11 мая, количество погибших и пострадавших уточняется. О подробностях трагедии — в серии материалов ФАН.

Причины школьного шутинга и способы борьбы с подобными преступлениями анализирует Анатолий Вассерман.

«Боюсь, что полностью предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани, в принципе невозможно, — отметил Вассерман в комментарии ФАН. — Невозможно потому, что всегда будут люди, крайне недовольные самими собой, а среди этих недовольных всегда будут те, кто попытается выместить это недовольство на других. Поэтому такие массовые расстрелы, и не только расстрелы, будут всегда».

Вассерман привел в пример Японию, где очень строгие законы, касающиеся огнестрельного оружия, и там орудием совершения подобных преступлений нередко становятся ножи, в том числе поварские.

«Так что, как это ни печально, полностью предотвратить такое невозможно, именно потому, что всегда будут люди, ненавидящие самих себя. Более того, в подростковом возрасте таких людей особенно много, потому что подросток непрерывно меняется — меняется быстрее, чем он сам успевает привыкнуть к собственным изменениям. Поэтому в подростковом возрасте практически каждый довольно долго не нравится самому себе, — объяснил публицист. Кстати, именно по этой причине на Западе, в первую очередь в США, сейчас широко распространена совершенно преступная на мой взгляд практика — убеждать подростка, что он, мол, самому себе не нравится потому, что на самом деле он «не того» пола, и этот самый пол ему надо срочно менять. То есть подростка подталкивают к согласию на проведение необратимо калечащей операции. Распространенность это преступной практики показывает, как много подростков недовольны собой и не понимают причины этого недовольства».

Федеральное агентство новостей /

А поскольку полностью исключить недовольство подростков собой невозможно, нужно думать, как все это взять под контроль, отмечает Вассерман.

«Сократить это можно только работой школьных психологов и вообще психологов подросткового возраста, поскольку причины таких трагедий в первую очередь психологические, — говорит собеседник ФАН. — Нужно также расширить пропаганду знаний подростков о причинах своего недовольства, чтобы они сами хотя бы в общих чертах понимали, что с ними происходит. И, если они не справляются со своими проблемами самостоятельно, то хотя бы знали, к кому обратиться».

Федеральное агентство новостей /

Еще одна проблема, на которую надо обратить внимание, это борьба с травлей в школах, считает Вассерман. И тут у России есть серьезное преимущество по сравнению с США, говорит он.

«Нужно очень жестко бороться с тем, что с нелегкой руки американцев у нас теперь называют буллингом, а раньше называли просто травлей. Причем эта самая травля чаще всего происходит, когда несколько детей переживают одни и те же проблемы, и каждый надеется решить свои проблемы, ослабить свое ощущение того, что ему плохо и больно, тыча пальцем в тех, кому точно так же плохо. Борьба с этой самой травлей у американцев, на мой взгляд, идет нелепым образом — сейчас там не положено упоминать ее причины (недовольство подростков собой и своим телом), поскольку вокруг бизнеса по операциях на половых органах выросла уже целая инфраструктура его пропаганды и поддержки. Но мы-то, слава богу, в этот бизнес пока не втянуты. Мы можем честно говорить, чем порождены эти проблемы и как с ними бороться. На мой взгляд, именно анализ психологических причин такого недовольства собой может заметно сократить количество таких страшных преступлений. Кстати замечу, предполагаемый преступник — совершеннолетний, но не «совершенноумный». То есть физически тело у него уже достаточно сформировано, но, судя по всему, развитие психики реально задержалось. Но это не значит, что он невменяемый и не отдавал себе отчета в своих действиях. Формально он вменяемый, но, боюсь, он не осознавал причины своих проблем и именно поэтому пытался выместить свое недовольство на ком-нибудь другом», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

По данным правоохранительных органов предполагаемый стрелок — 19-летний Ильназ Галявиев, бывший учащийся 175-й гимназии, недавно отчисленный из колледжа за неуспеваемость. По факту массовой стрельбы в Казани возбуждено уголовное дело. Все подробности трагедии в Казани — в материалах ФАН.