Отец напавшего на школу стрелка привлекался к ответственности

Казань, 11 мая. Отец стрелка Ильназа Г., который устроил вооруженное нападение на школу, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мужчина несколько раз появлялся в общественных местах пьяным, за это его задерживали и доставляли в полицию.

Собеседник агентства уточнил, что к уголовной ответственности никто из членов семьи стрелка не привлекался.

Совершеннолетний Ильназ Г. ворвался в школу и начал стрелять сразу, как вошел внутрь. Он ранил рабочего по обслуживанию здания. Ранее молодой человек окончил это учебное заведение. Стрелка задержали правоохранители.

Национальный антитеррористический комитет опубликовал официальные данные, согласно которым в результате происшествия погибли семь детей, 16 человек получили ранения и были госпитализированы.