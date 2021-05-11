Депутат Онищенко призвал взять под профессиональную охрану все школы России

Москва, 11 мая. Депутат Госдумы РФ, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко прокомментировал трагедию в Казани.

Ранее стало известно, что 19-летний юноша открыл стрельбу по людям в гимназии № 175 города Казань. В результате трагедии погибли семь детей, 16 человек пострадали, их имена опубликованы.

По словам Онищенко, район Азино в Казани, где случилась трагедия, сформирован в центре города, в домах живут молодые семьи, сама школа построена в советское время. Гимназия рассчитана на 1049 человек, у школы свой двор и пропускная система, поэтому не исключено, что стрелка в школе знали в лицо и поэтому пропустили.

«Нам снова нужно вернуться к вопросу, чтобы все школы были взяты под профессиональную охрану, и эти чокнутые не смогли открыть турникет», — заявил парламентарий на конференции в пресс-центре «Патриот».

Федеральное агентство новостей /

Как отметил Онищенко, пострадали не только те, кто находятся в больнице, остальные участники трагедии тоже испытали шок и стресс, что может быть более опасным.

«Нам на уровне законодательства нужно еще раз и очень быстро к началу учебного года принять дополнительные меры по устранению проникновения посторонних. Нужно сделать все, чтобы это не повторилось», — высказался депутат Госдумы.

Как стало известно, расстрелявший учеников злоумышленник прошел в здание школы через главный вход.