Лиза Арзамасова скрыла округлившийся живот под пальто-рубашкой

Москва, 11 мая. Актриса Лиза Арзамасова поразила интернет-пользователей образом, который выбрала для прогулки. Округлившийся живот звезда скрыла под пальто-рубашкой.

Знаменитость вместе со своим супругом Ильей Авербухом отправилась к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Компанию им составили сын тренера по фигурному катанию Мартин и их друзья.

Звезда сериала «Папины дочки» выбрала для прогулки трендовое пальто-рубашку. Благодаря фасону верхней одежды Арзамасовой удалось скрыть беременный живот, поэтому по фото трудно понять, что артистка находится в интересном положении.

Поклонники пришли в восторг от нового фото со звездой. Кинодиве оставили десятки комментариев и пожелали ей легкой беременности.

«Лиза, вы с Илюшей очень красивая пара и счастливая! Совет вам да любовь!»; «Лиза, какая вы светлая девушка! Здоровья вам и легкой беременности!»; «Елизавета, вы потрясающая»; «Вы чудесны», — написали фанаты в комментариях под фотографией.

В конце прошлого года Арзамасова и Авербух поженились. В апреле знаменитость сообщила, что ждет первенца от своего возлюбленного.