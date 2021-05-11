На Telegram-канал казанского стрелка были подписаны 442 человека

Казань, 11 мая. Несколько сотен человек видели сообщения в Telegram-канале Ильназа Г., устроившего стрельбу в казанской гимназии №175, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Нападавший начал вести канал несколько дней назад, за это время на него подписались 442 пользователя. Накануне Ильназ написал, что планирует совершить массовое убийство. Никто из прочитавших не сообщил об этом в полицию. Сейчас Telegram-канал заблокирован, пишет ФАН.

Глава Татарстана сообщил о восьми погибших. В СМИ появились сообщения, что число жертв выросло до 11. Более десяти человек получили ранения. Во время нападения в школе находились более 700 учеников.