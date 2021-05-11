Казанский стрелок был отчислен из колледжа 26 апреля

Казань, 11 мая. Совершивший нападение на школу №175 в Казани 19-летний Ильназ Г. был отчислен из колледжа «ТИСБИ» 26 апреля 2021 года за неуспеваемость.

По данным источника ФАН, он учился на программиста. На последнем курсе молодой человек начал часто пропускать занятия и не явился на экзамены. По словам студентов, Ильназ был неконфликтным человеком, спокойным и тихим.

Через два дня после отчисления Ильназ получил лицензию на оружие. Сегодня, 11 мая, он напал на школу, которую закончил четыре года назад.

Президент России Владимир Путин после произошедшего в Казани потребовал ужесточить гражданский оборот оружия в стране. Как считает президент, процедуру получения оружия необходимо усложнить.