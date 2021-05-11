Sohu: российская «Катюша» доставила китайским военным проблемы на параде Победы

Пекин, 11 мая. Участие в прошлогодних парадах Победы в Москве надолго запомнилось китайским военным, которые решили удивить россиян песней «Катюша», сообщает информационный портал «Sohu».

Военный парад, приуроченный ко Дню Победы, в России давно стал традицией, которую чтут жители страны. Именно поэтому китайцы, приглашенные на торжественное мероприятие, решили исполнить прямо во время марша песню «Катюша», ставшую символом Великой Отечественной войны, приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

Китайские военные неоднократно приглашались на парад, пишет Sohu. В шествии они участвовали и в минувшем году, что стало частью акции Пекина «по поддержанию мира во всем мире», а заодно и демонстрацией дружбы между двумя державами. Также китайцы присоединились к торжественному мероприятию в 2015 году, когда отмечалась семидесятая годовщина разгрома нацистской Германии.

Однажды во время подготовки к параду китайцы решили удивить россиян, исполнив популярную советскую песню «Катюша». Решение с восторгом встретили как россияне, так и граждане Китая. Правда, во время репетиции «Катюша» доставила военным из КНР немало проблем. Чтобы соответствовать ритму, солдатам пришлось маршировать с частотой 120 шагов в минуту вместо обычных 110-116 шагов. К счастью, трудности удалось преодолеть, и бойцы НОАК успешно справились с задачей во время парада Победы.

Накануне МИД Китая поздравил Россию с успешным проведением парада, трансляцию которого посмотрели почти 17 млн человек.