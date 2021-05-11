Путин призвал к ужесточению оборота гражданского оружия в России

Москва, 11 мая. Президент России озвучил необходимость изменения правил оборота гражданского оружия на территории РФ.

Чрезвычайное происшествие в школе в Казани говорит о том, что необходимо реформировать систему оборота гражданского оружия. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин отдал поручение по срочным корректировкам в сферу оборота гражданского оружия. Глава государства высказался о намерении усложнить процедуру.

Основатель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров также выступает за ужесточение законодательства и предлагает ввести ряд наказаний.

Ранее стало известно о том, что юноша, устроивший стрельбу в казанской школе, смог приобрести оружие перед наступлением майских выходных.