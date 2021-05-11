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Спецслужбы не нашли взрывных устройств в доме стрелка из Казани

  /   Обновлено: 11 мая 2021 12:46
Происшествия
Спецслужбы не нашли взрывных устройств в доме стрелка из Казани
instagram.com  /  @fsb_official_rf

Казань, 11 мая. Сотрудники спецслужб в Казани не обнаружили самодельных взрывных устройств (СВУ) в доме организатора стрельбы в гимназии №175 в Казани.

Операцию по поиску взрывчатки спецслужбы проводили в доме, где прописан виновник трагедии в казанской школе Ильназ Г. Об этом сообщают источники в экстренных службах.

Устроивший стрельбу в казанской школе №175 сообщил, что по адресу его прописки заложено взрывное устройство. Как сообщалось ранее, к месту жительства подростка направились эксперты спецслужб.

стрельба казань спецслужбы
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