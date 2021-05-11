Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 12:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:49
Экономика
Поставки российского сельхозоборудования в Европу увеличились в 2021 году
12:47
Общество
В пресс-службе главы Татарстана опровергли информацию о двух напавших на казанскую школу
12:45
Общество
Архивы военных лет и ценные фотографии нашли на Ростовской помойке
12:44
Общество
Доказанное увлажнение и омоложение: топ-9 лучших сывороток для лица в 2021 году
12:43
Политика
Лавров указал на попытку США сузить повестку диалога с РФ по стратегической стабильности
12:43
Происшествия
«Мониторинг оружия и новый закон о ЧОПах»: Выборный объяснил, как обезопасить школы
12:40
Происшествия
Отец напавшего на школу стрелка привлекался к ответственности
12:39
Политика
Депутат Онищенко призвал взять под профессиональную охрану все школы России
12:39
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова скрыла округлившийся живот под пальто-рубашкой
12:38
Происшествия
На Telegram-канал казанского стрелка были подписаны 442 человека
12:37
Происшествия
Казанский стрелок был отчислен из колледжа 26 апреля
12:37
Армия
Sohu: российская «Катюша» доставила китайским военным проблемы на параде Победы
12:37
Политика
Путин призвал к ужесточению оборота гражданского оружия в России
12:36
Происшествия
Спецслужбы не нашли взрывных устройств в доме стрелка из Казани
12:36
Происшествия
Live: Трансляция с места стрельбы в казанской гимназии №175
12:36
Общество
Учебные занятия в школах Казани отменят 12 мая
12:35
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала дом в Петербурге, в котором прожила много лет
12:35
Политика
Лавров и Байрамов почтили память погибших в казанской школе минутой молчания
12:34
Происшествия
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
12:33
Происшествия
Корреспондент ФАН описал обстановку в казанской школе №175 после стрельбы
Все новости

Лариса Гузеева показала дом в Петербурге, в котором прожила много лет

Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала дом в Петербурге, в котором прожила много лет
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 11 мая. Известная телеведущая Лариса Гузеева отправилась на отдых в Санкт-Петербург в компании дочери и подруги. Во время поездки она посетила дом, в котором когда-то жила.

Пока отечественные звезды загорают на дорогостоящих курортах, звезда шоу «Давай поженимся!» гуляет по старым дворам и улицам любимого города. В Instagram Stories Гузеева восторженно призналась, что Санкт-Петербург — лучший город на земле. Оказалось, что там она прожила много лет. Фанатам телеведущая даже показала свой дом.

«Не поверите, я сейчас в доме, в котором прожила много-много лет! Я родила здесь Георгия», — показала многоэтажный дом артистка.

Новые владельцы радушно приняли телеведущую в своем доме. Трансляцию со старой квартиры Гузеева продолжала вести своим поклонникам. Артистка пообщалась с новыми жильцами и на позитивной ноте покинула квартиру, продолжив прогулки по солнечному Петербургу.

Гузеева откровенно призналась, что испытывает восторг и трепет, глядя на дом, с которым ее многое связывает. Именно в эту квартиру она привела своего первенца, которого родила от грузинского актера Кахи Толордавы.

Совсем недавно единственный сын артистки отмечал свой день рождения. В честь праздника Гузеева опубликовала трогательный пост, к которому прикрепила архивную фотографию. На снимке Георгий — еще совсем младенец — сидит на руках у своей мамы.

петербург семья гузеева
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 251940 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 183999 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 115927 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 67467 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 51527 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Гузеева показала дом в Петербурге, в котором прожила много лет
Рейтинг@Mail.ru