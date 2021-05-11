Лариса Гузеева показала дом в Петербурге, в котором прожила много лет

Санкт-Петербург, 11 мая. Известная телеведущая Лариса Гузеева отправилась на отдых в Санкт-Петербург в компании дочери и подруги. Во время поездки она посетила дом, в котором когда-то жила.

Пока отечественные звезды загорают на дорогостоящих курортах, звезда шоу «Давай поженимся!» гуляет по старым дворам и улицам любимого города. В Instagram Stories Гузеева восторженно призналась, что Санкт-Петербург — лучший город на земле. Оказалось, что там она прожила много лет. Фанатам телеведущая даже показала свой дом.

«Не поверите, я сейчас в доме, в котором прожила много-много лет! Я родила здесь Георгия», — показала многоэтажный дом артистка.

Новые владельцы радушно приняли телеведущую в своем доме. Трансляцию со старой квартиры Гузеева продолжала вести своим поклонникам. Артистка пообщалась с новыми жильцами и на позитивной ноте покинула квартиру, продолжив прогулки по солнечному Петербургу.

Гузеева откровенно призналась, что испытывает восторг и трепет, глядя на дом, с которым ее многое связывает. Именно в эту квартиру она привела своего первенца, которого родила от грузинского актера Кахи Толордавы.

Совсем недавно единственный сын артистки отмечал свой день рождения. В честь праздника Гузеева опубликовала трогательный пост, к которому прикрепила архивную фотографию. На снимке Георгий — еще совсем младенец — сидит на руках у своей мамы.