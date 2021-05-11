Лавров и Байрамов почтили память погибших в казанской школе минутой молчания

Баку, 11 мая. Пресс-конференция с главами МИД России Сергеем Лавровым и Азербайджана Джейхуном Байрамовым началась с минуты молчания.

Мероприятие проходит в Баку. Министры почтили память погибших в школе №175 Казани.

Утром экстренные службы сообщили, что в казанском образовательном учреждении открыли стрельбу. В ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего вооруженного подростка.

Также известно, что в результате происшествия погибли семеро детей, 20 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.