Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения

Казань, 11 мая. Задержанный 19-летний Ильназ Г., устроивший стрельбу в гимназии №175, был уверен, что ему уготована «особая участь» из-за даты рождения.

Так, по данным источника ФАН в правоохранительных органах, стрелок родился 11 сентября 2001 года. Именно тогда в США произошла крупнейшая в мире серия террористических актов. Первые два самолета, захваченные террористами, врезались в небоскребы Нью-Йорка, еще один — в здание Пентагона, а третий потерпел крушение неподалеку от Шенксвиля, штат Пенсильвания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массовой гибели людей в здании казанской школы, сообщало Федеральное агентство новостей. На месте инцидента работают полицейские, медики и экстренные службы. Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.