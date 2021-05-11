Корреспондент ФАН описал обстановку в казанской школе №175 после стрельбы

Казань, 11 мая. Ситуация у казанской школы №175, где сегодня утром произошла стрельба, напряжена. Корреспондент ФАН Камиль Джабраилов описал обстановку у места трагедии в данный момент.

Казанская школа №175 оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, осмотреть здание можно только из-за забора. Школа выглядит как обычно: на ней нет внешних атрибутов трагедии, лишь в некоторых местах выбиты стекла, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Камиль Джабраилов. Выстрелов на территории учебного заведения давно нет.

Сейчас у здания школы собралось множество переживающих родителей, однако их не подпускают к месту трагедии. По неподтвержденной информации, здание может быть заминировано. Медики оказывают помощь пострадавшим, в панике выпрыгнувшим из окон. Сообщается, что на место прибыл президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Внимание журналиста привлекло большое количество фейковой информации. Получаемые данные разнятся. По словам корреспондента, эта школа является самой большой.