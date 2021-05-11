Песков напомнил, что Путин неоднократно излагал позицию России по ДОН

Москва, 11 мая. Президент РФ Владимир Путин неоднократно аргументировал позицию Москвы по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН, следует из базы данных нижней палаты парламента. Соглашение вступило в силу 1 января 2002 года и стало одной из мер в целях укрепления доверия в Европе после холодной войны.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, Путин уже излагал позицию Москвы по выходу из ДОН. Если США вышли из договора, они все равно используют соответствующую информацию через НАТО, добавил Песков.