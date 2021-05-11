Посетивший Египет россиянин рассказал, сколько денег он потратил на отдых

Москва, 11 мая. Гражданин Российской Федерации поделился своими впечатлениями о поездке в Египет и рассказал, сколько его семья израсходовала денежных средств на путешествие в эту страну.

Автор Youtube-канала Степан Ермаков останавливался в одном из отелей Шарм-эль-шейха. При заселении ему пришлось заплатить 20 долларов сотруднику ресепшна, однако после этого семью поселили в один из лучших номеров. Эксперт советует тщательно выбирать гостиницу: за ее пределами находится пустыня, и туристам будет неинтересно. К тому же египтяне, по словам Ермакова, довольно приставучие и постоянно хотят что-нибудь продать.

«Шопинг в Египте просто ужасный: все, что мы покупали, сломалось», — отмечает автор канала.

Что касается контингента отеля, то большая часть путешественников, по словам россиянина, была с Украины. В Египте очень ждут русских туристов, как рассказали местные Ермакову.

Авиабилеты на семью из двух взрослых и одного ребенка 6 лет обошлись в 107 тысяч рублей. Отель на 14 дней был снят Ермаковым по цене 140 тысяч рублей. Причем чем меньше срок пребывания в гостинице, тем дороже стоит одна ночь, отмечает автор канала. Экскурсии всей семье вышли в 57 тысяч рублей, а самой дорогой из них оказалась поездка на пирамиды. Весь отдых стоил россиянину 380 тысяч рублей (около 5 тысяч долларов).

Планирующим путешествие в Египет россиянам посоветовали поторопиться с покупкой туров. Бюджетные предложения от местных отелей могут быстро закончиться, предупреждают эксперты.