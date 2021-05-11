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Посетивший Египет россиянин рассказал, сколько денег он потратил на отдых

Экономика
Посетивший Египет россиянин рассказал, сколько денег он потратил на отдых
pxhere.com

Москва, 11 мая. Гражданин Российской Федерации поделился своими впечатлениями о поездке в Египет и рассказал, сколько его семья израсходовала денежных средств на путешествие в эту страну.

Автор Youtube-канала Степан Ермаков останавливался в одном из отелей Шарм-эль-шейха. При заселении ему пришлось заплатить 20 долларов сотруднику ресепшна, однако после этого семью поселили в один из лучших номеров. Эксперт советует тщательно выбирать гостиницу: за ее пределами находится пустыня, и туристам будет неинтересно. К тому же египтяне, по словам Ермакова, довольно приставучие и постоянно хотят что-нибудь продать.

«Шопинг в Египте просто ужасный: все, что мы покупали, сломалось», — отмечает автор канала.

Что касается контингента отеля, то большая часть путешественников, по словам россиянина, была с Украины. В Египте очень ждут русских туристов, как рассказали местные Ермакову.

Авиабилеты на семью из двух взрослых и одного ребенка 6 лет обошлись в 107 тысяч рублей. Отель на 14 дней был снят Ермаковым по цене 140 тысяч рублей. Причем чем меньше срок пребывания в гостинице, тем дороже стоит одна ночь, отмечает автор канала. Экскурсии всей семье вышли в 57 тысяч рублей, а самой дорогой из них оказалась поездка на пирамиды. Весь отдых стоил россиянину 380 тысяч рублей (около 5 тысяч долларов).

Планирующим путешествие в Египет россиянам посоветовали поторопиться с покупкой туров. Бюджетные предложения от местных отелей могут быстро закончиться, предупреждают эксперты.

египет туризм отдых
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