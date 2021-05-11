Депутат ГД Хинштейн сообщил об отсутствии охраны в казанской школе

Москва, 11 мая. Казанская школа, где произошла стрельба, не была оснащена охраной, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, учебное заведение было оборудовано тревожной кнопкой. Поэтому на место происшествия первыми прибыли сотрудники Росгвардии, заявил Хинштейн.

«Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО», — написал в Telegram парламентарий.

Трагедия со стрельбой произошла в гимназии № 175 в Казани. Огонь открыл 19-летний Ильназ Г. позже его задержали. Молодой человек вошел в школу через главный вход и начал стрельбу. В результате трагедии погибли семеро детей.