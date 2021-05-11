Расстрелявший учеников злоумышленник прошел в здание школы через главный вход

Казань, 11 мая. Открывший огонь в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи в Казани, вошел в здание учебного учреждения через главный вход, сообщили источники в Минпросвещения РФ.

19-летний Ильназ Г. начал стрелять сразу, как вошел внутрь. Он ранил рабочего по обслуживанию здания. В администрации гимназии заявили, что нападавший окончил их учебное заведение четыре года назад.

Стрелка задержали правоохранители. Согласно данным Национального антитеррористического комитета, в результате происшествия погибли семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены.